Elezioni Provinciali 2026

Ai sensi della normativa del comma 14 dell’art. 1 della legge n. 3/2019  sono pubblicati i Curriculum vitae e i Casellari Giudiziali dei partecipanti alle Elezioni Provinciali 2026:

CURRICULUM VITAE

Borrelli Marco
 Borza Mario Libero
 Capuano Lara
• Di Cocco Marta
 Ferrara Marco
 Grossi Ivana
 Imperioli Paola
 Macioce Pietro Antonio
 Musto Giuseppe
 Quadrini Gianluca
 Tatangelo Lorella

 

