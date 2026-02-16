Elezioni Provinciali 2026
Ai sensi della normativa del comma 14 dell’art. 1 della legge n. 3/2019 sono pubblicati i Curriculum vitae e i Casellari Giudiziali dei partecipanti alle Elezioni Provinciali 2026:
CURRICULUM VITAE
• Borrelli Marco
• Borza Mario Libero
• Capuano Lara
• Di Cocco Marta
• Ferrara Marco
• Grossi Ivana
• Imperioli Paola
• Macioce Pietro Antonio
• Musto Giuseppe
• Quadrini Gianluca
• Tatangelo Lorella
CASELLARIO GIUDIZIALE
• Borrelli Marco
• Borza Mario Libero
• Capuano Lara
• Di Cocco Marta
• Ferrara Marco
• Grossi Ivana
• Imperioli Paola
• Macioce Pietro Antonio
• Musto Giuseppe
• Quadrini Gianluca
• Tatangelo Lorella
