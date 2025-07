Il presidente del Consiglio Provinciale Quadrini: “Lavoriamo con responsabilità e visione per i nostri territori”

Si è svolta oggi, presso la sede della Provincia, una nuova seduta del Consiglio Provinciale, durante la quale sono stati esaminati e approvati tutti i punti iscritti all’ordine del giorno.

Un appuntamento istituzionale rilevante, che ha visto la partecipazione attiva dei consiglieri provinciali, impegnati in un confronto costruttivo e orientato a dare continuità all’azione amministrativa dell’Ente. A tal proposito il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini, ha dichiarato:

“Ringrazio tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato anche in questa occasione. Il lavoro portato avanti in aula è frutto di una collaborazione seria, rispettosa e orientata al bene del territorio. Un ringraziamento particolare va al presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per la sua costante presenza e per il lavoro quotidiano svolto a favore delle nostre comunità locali”.

Nel corso della seduta sono stati affrontati temi legati alla gestione dell’Ente.

“La Provincia continua a rappresentare un punto di riferimento per i territori – ha aggiunto il presidente del Consiglio –. Lavoriamo ogni giorno per costruire risposte concrete alle esigenze delle amministrazioni locali e dei cittadini, consapevoli del ruolo di coordinamento che il nostro Ente può e deve svolgere, soprattutto in un contesto di continua evoluzione normativa e istituzionale”.