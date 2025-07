News e Comunicati Stampa

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, presente alla Messa presieduta dal Cardinale Battaglia

È iniziato ufficialmente oggi il percorso che porterà l’Abbazia di Montecassino a celebrare, nel 2029, il 1500° anniversario dalla sua fondazione, un evento storico e spirituale di eccezionale portata per la Chiesa, per l’Italia e per l’intera Europa. La giornata si è aperta con la solenne celebrazione eucaristica delle ore 10:30 nella Basilica dell’Abbazia, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, e animata dalla prestigiosa Schola Cantorum Montis Casini.

A rappresentare le istituzioni locali, tra le numerose autorità presenti, anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, si delega del presidente della Provincia Luca Di Stefano, che ha partecipato alla cerimonia in rappresentanza di tutta l’amministrazione provinciale. “Montecassino è molto più di un simbolo religioso. È un faro di spiritualità, cultura e memoria per tutta l’Europa. Iniziare oggi questo cammino verso il 1500° anniversario significa ribadire il nostro impegno per un futuro fatto di dialogo, di pace e di valori condivisi”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. A seguire, alle ore 12:00, l’antico Chiostro del Bramante ha fatto da cornice all’esibizione musicale della Banda Don Bosco, regalando ai presenti un momento di gioiosa condivisione.

L’Abbazia di Montecassino, fondata da San Benedetto da Norcia intorno al 529 d.C., si appresta a vivere un quinquennio denso di eventi, incontri e iniziative che attraverseranno i temi della fede, della speranza, della cultura e della pace.