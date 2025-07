News e Comunicati Stampa

Si è tenuto oggi, presso l’Holiday Village di Fondi, il primo incontro ufficiale della Consulta ANCI Giovani Lazio, alla presenza di decine di giovani amministratori locali provenienti da tutta la regione.

L’incontro, promosso da ANCI Lazio e dal suo Consiglio Direttivo, è stato un’importante occasione di confronto intergenerazionale tra dirigenti dell’Associazione e nuove leve delle istituzioni locali con l’obiettivo di costruire una rete sempre più solida tra chi oggi governa i territori e chi rappresenta il futuro dell’amministrazione pubblica.

“Era importante e doveroso dare voce ai giovani amministratori, ascoltare le loro esigenze e costruire insieme proposte concrete per affrontare le sfide che i nostri Comuni stanno vivendo”, ha dichiarato Gianluca Quadrini, dirigente Regionale ANCI Lazio, presente all’incontro. “È altrettanto fondamentale valorizzare il ruolo dei giovani nelle istituzioni e dare continuità a momenti di partecipazione come questo”.

La riunione si inserisce nel percorso di avvicinamento alla prossima Assemblea Regionale Autunnale di ANCI Giovani Lazio, che vedrà un’ampia partecipazione e sarà il culmine di un lavoro di ascolto e progettazione iniziato proprio con l’appuntamento di Fondi.

“ I giovani amministratori non chiedono spazio, lo conquistano ogni giorno con il loro impegno, – conclude Quadrini – e vogliono essere protagonisti delle scelte che riguardano il futuro delle comunità. Un ringraziamento al Presidente della Consulta dei Giovani il Sindaco di Pofi Angelo Mattoccia ed al vice Presidente in quota Forza Italia il Consigliere Comunale di Fondi Cristian Peppe che insieme al Sindaco Beniamino Maschietto per l’invito e la scelta di questi incontri Itineranti nelle varie province”.