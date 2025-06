News e Comunicati Stampa

La tradizionale e solenne processione in onore della Madonna delle Rose, si è svolta questa mattina a Piglio.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha voluto essere presente, portando il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni provinciali al territorio e alle sue tradizioni più autentiche.

“È sempre un’emozione partecipare a momenti così carichi di significato spirituale e comunitario – ha dichiarato Quadrini –. La Madonna delle Rose rappresenta per Piglio un simbolo di unione, fede e appartenenza. Ringrazio di cuore il Sindaco, Mario Felli, l’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza per l’accoglienza calorosa e per la passione con cui mantengono viva questa tradizione.» Erano presenti i gonfaloni e i sindaci dei comuni di Serrone, Giancarlo Proietto, Anagni, Daniele Natalia, Paliano, Domienico Alfieri, Trevi nel Lazio, Silvio Grazioli, Filettino, Paolo De Meis, Alvito, Luciana Martini, Fiuggi, Alioska Baccarini e il commissario della XII Comunità Montana, Achille Bellucci.

Al termine della processione, i presenti si sono ritrovati per un momento conviviale presso la Sala Consiliare, occasione per rinsaldare legami istituzionali e comunitari in un clima di festa e condivisione.