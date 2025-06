News e Comunicati Stampa

Un calendario ricco di eventi, una città che si apre alla cultura, alla natura, allo sport e alla partecipazione attiva dei cittadini. È questo lo spirito che animerà l’estate verolana, presentata ufficialmente questa mattina presso la Sala Trulli. A prendere parte all’incontro anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha voluto portare il saluto del Presidente Luca Di Stefano ed esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Veroli, Germano Caperna.

“Complimenti sinceri al sindaco Caperna, al vicesindaco e assessore alla cultura, a Francesca Cerquozzi, ma anche a tutta l’amministrazione per aver costruito un programma che mette al centro la persona, la cultura e la bellezza del territorio. Veroli sarà impegnata con appuntamenti di grande spessore, veri e propri momenti di crescita e coesione per tutta la comunità» – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale.

L’estate verolana si preannuncia come un’occasione di rinascita culturale, con “Estate con noi”, Veroli si conferma non solo Città d’Arte, ma anche città viva, accogliente, e profondamente legata alla propria identità.

“ Veroli ci dimostra che è possibile costruire partecipazione attraverso la cultura e il dialogo con il territorio» – ha aggiunto il Quadrini – “Un esempio virtuoso per tutta la provincia”.