Quadrini porta i saluti della Provincia di Frosinone.

È di questa mattina il Convegno “Fascinum Vocis – La voce tra corpo, arte e arcano”, ospitato nel suggestivo Teatro Comunale all’interno del Palazzo Ducale di Alvito al quale ha preso parte il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. L’evento, di alto profilo culturale e simbolico, ha visto la partecipazione di studiosi, artisti e figure di rilievo come il semiologo Giovanni Curtis, il regista e attore Amedeo Di Sora, il medico e saggista Raffaele K. Salinari e il Serenissimo Presidente del Rito Simbolico Italiano, Marziano Pagella.

Il Presidente del Consiglio ha portato il saluto ufficiale del Presidente della Provincia e del suo Presidente, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di appuntamenti come questo per il territorio: “La voce è un ponte tra l’interiorità e il mondo, uno strumento ancestrale che unisce arte, sapere e spiritualità. E oggi abbiamo esplorato aspetti meno visibili ma profondamente radicati nella nostra cultura. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto un luogo emblematico come Alvito, ringrazio Giuseppe Di Folco, per l’opportunità di riflettere sul valore della parola e del gesto vocale.” Il convegno ha suscitato un grande interesse da parte del pubblico e delle istituzioni, segnando un nuovo capitolo nel dialogo tra arte, simbolo e identità territoriale.