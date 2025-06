News e Comunicati Stampa

L’associazione che rappresenta le imprese italiane del settore giocattolo, prima infanzia, festività e party, l’Assogiocattoli, cambia vertice ed elegge un novo presidente. L’assemblea annuale dei soci ha eletto all’unanimità Genesio Rocca per il triennio 2025–2028.

Una nomina di rilievo per il territorio, che vede premiato l’impegno e la visione imprenditoriale di Rocca, socio di maggioranza, Vicepresidente e COO di Gemar srl, eccellenza italiana con sede a Casalvieri, specializzata nella produzione di palloncini e articoli per feste. Rocca succede a Gianfranco Ranieri, che ha guidato l’associazione dal 2022 al 2025.

A farsi interprete del sentimento di stima condiviso da tutta la comunità provinciale è il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha così commentato: “La nomina di Genesio Rocca alla guida di Assogiocattoli è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra provincia. Le sue capacità imprenditoriali, unite a un radicato senso di responsabilità verso il territorio, rappresentano un modello positivo per le nuove generazioni. A nome mio personale e dell’intero consiglio, rivolgo a Rocca i più sentiti complimenti e gli auguri di buon lavoro. Il successo della Gemar è anche il successo di una comunità che crede nel valore del lavoro, della creatività e dell’impresa familiare italiana”

La nomina di Rocca è la conferma del valore industriale e sociale di una realtà che da Casalvieri porta in alto il colore, la fantasia e la qualità del Made in Italy.