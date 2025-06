News e Comunicati Stampa

Si è svolta questa mattina, alla presenza delle autorità civili e militari e religiose, la cerimonia per il 251° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, organizzata dal Comando Provinciale di Frosinone, guidato dal Colonnello Stefano Boldrini.

L’evento, svoltosi in forma solenne, ha seguito un ricco programma che ha incluso gli onori iniziali, l’alzabandiera, la lettura dei messaggi istituzionali, l’allocuzione del Comandante Provinciale e la deposizione della corona d’alloro alla Stele dei caduti, momento particolarmente sentito e carico di significato, a cui ha fatto seguito la preghiera del Finanziere.

Alla celebrazione ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto esprimere profonda gratitudine al Corpo per il ruolo costante e determinante che svolge a tutela della legalità e della sicurezza economica del territorio. “Celebrare l’anniversario della Guardia di Finanza – ha dichiarato il Quadrini – è un’occasione per riflettere sull’importanza della presenza quotidiana di uomini e donne che, con dedizione e senso del dovere, garantiscono il rispetto delle regole e contrastano ogni forma di illegalità. Un presidio insostituibile per la tenuta sociale ed economica della nostra provincia”

Il Presidente ha poi rivolto un sentito ringraziamento al Colonnello Stefano Boldrini per l’organizzazione della cerimonia e per la guida esemplare del Comando Provinciale, estendendo il suo apprezzamento a tutto il personale della Guardia di Finanza: “La Provincia di Frosinone è orgogliosa di poter contare su un Corpo così radicato e attivo nel presidio del territorio. Il loro lavoro è un baluardo silenzioso ma determinante a difesa della nostra comunità». La cerimonia si svolta nel segno della memoria e del rinnovato impegno per una provincia più sicura e giusta.