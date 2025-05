News e Comunicati Stampa

Alla manifestazione ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Provinciale, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Frosinone, portando il suo saluto istituzionale. Nel suo intervento ha voluto esprimere vivo apprezzamento per l’Associazione SMILE AMICI DI ILARIA, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento e per la sensibilità dimostrata nell’affrontare tematiche fondamentali come l’inclusione, il rispetto e la solidarietà.

“Desidero ringraziare gli organizzatori, i docenti e i dirigenti scolastici per aver accompagnato i ragazzi in questo percorso – ha dichiarato – ma soprattutto voglio complimentarmi con tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e creatività. Siete voi il futuro, e oggi ci avete dimostrato quanto può essere potente la voce dei giovani quando parla di empatia, uguaglianza e amicizia”.

Una mattinata che ha confermato un percorso educativo. Un’iniziativa che dimostra come la scuola, insieme alle istituzioni e alle associazioni, possa essere il motore di un cambiamento fondato su inclusione, rispetto e partecipazione.