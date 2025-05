News e Comunicati Stampa

Il Presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini: “Un simbolo di civiltà e formazione per i giovani

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il XLIV Certamen Ciceronianum Arpinas, il prestigioso concorso internazionale di latino che ogni anno richiama ad Arpino studenti provenienti da tutta Europa, accomunati dalla passione per la lingua e il pensiero di Marco Tullio Cicerone.

La cerimonia di premiazione, tenutasi presso la storica cornice della città natale del grande oratore romano, ha celebrato non solo i vincitori, ma anche l’alto valore culturale, educativo e simbolico di un evento che ormai da decenni rappresenta un fiore all’occhiello del panorama formativo italiano e internazionale.

A sottolinearne l’importanza è intervenuto anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto rivolgere un messaggio di apprezzamento ai giovani partecipanti e agli organizzatori. “Oggi in rappresentanza della provincia di Frosinone, su delega del Presidente Luca Di Stefano, ero presente al Il Certamen Ciceronianum Arpinas,” – ha dichiarato il Presidente – “Un simbolo di civiltà, un ponte tra i giovani e le radici profonde della nostra cultura. In un mondo sempre più veloce e disorientato, eventi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale educare al pensiero critico, alla bellezza del linguaggio, all’etica del confronto.”Organizzato dal Centro Studi Umanistici “M. Tullio Cicerone”, in collaborazione con la Città di Arpino e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Tulliano”, il Certamen si svolge con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e sotto gli auspici del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Cultura e del Merito e del Ministero degli Affari Esteri. Un riconoscimento che testimonia il valore internazionale della manifestazione. “Vedere studenti da tutta Europa confrontarsi sul pensiero di Cicerone, proprio qui dove nacque – ha aggiunto il Presidente – è motivo di grande orgoglio per il nostro territorio. Arpino si conferma non solo custode del passato, ma laboratorio di futuro, dove arte, formazione e cultura si intrecciano in modo virtuoso.” Il progetto “Arpino, Arte, Formazione e Cultura” rappresenta infatti la visione di una comunità che crede nella cultura come leva di crescita e coesione sociale. “Rivolgo i miei complimenti più sinceri ai vincitori e a tutti i partecipanti” – ha concluso il Presidente Quadrini – “Siete voi il volto migliore dell’Europa: un’Europa che legge, che pensa, che costruisce ponti tra le generazioni e tra le nazioni.”