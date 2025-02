News e Comunicati Stampa

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, alla serata della moda dell’Istituto San Benedetto: “un trionfo di talento e passione.”

Nella serata di ieri, all’insegna dell’eleganza, della creatività e della passione, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, ha preso parte all’attesissima serata della moda organizzata dagli studenti dell’Istituto di Moda IIS San Benedetto di Cassino. L’evento, che ha visto protagonista il talento giovane e la bravura dei ragazzi, ha messo in evidenza non solo l’alta qualità delle creazioni ma anche il valore fondamentale della formazione per la crescita professionale e personale delle nuove generazioni.

Il Presidente, visibilmente emozionato dalla qualità delle opere presentate, ha sottolineato nel suo intervento, l’importanza di investire nei giovani, nei loro sogni e nelle loro ambizioni: “Questa serata è una testimonianza del grande lavoro che ogni giorno studenti e insegnanti portano avanti con passione e dedizione. Le creazioni presentate stasera sono il frutto di un impegno costante e di un talento che merita di essere valorizzato. La formazione è la chiave per un futuro migliore e, vedendo questi ragazzi, sono certo che il nostro territorio potrà vantare numerosi professionisti nel campo della moda.”

Il Presidente ha inoltre ringraziato la Dirigente scolastica, la prof.ssa Maria Veniti, e tutti i docenti per il lavoro svolto con impegno e competenza, contribuendo a formare giovani pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro: “Un sentito ringraziamento alla Dirigente e a tutti i docenti che, con passione, sono riusciti a trasmettere non solo le conoscenze tecniche, ma anche quella curiosità e voglia di sperimentare che oggi vediamo tradursi in lavori di altissimo livello.”

Infine, il Presidente ha rivolto un caloroso complimento agli studenti dell’Istituto San Benedetto: “A loro ragazzi va il mio più sincero applauso. La passione che hanno trasmesso attraverso le creazioni è palpabile e il talento che dimostrato è senza dubbio il segno di una carriera brillante per il loro futuro.”