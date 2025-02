News e Comunicati Stampa

Inaugurata la Radio IIS Pontecorvo Web. Presente alla cerimonia Gianluca Quadrini che definisce “Un Progetto Innovativo per i Giovani del Territorio”

Si è svolta questa mattina, presso la palestra dell’Istituto Istruzione Superiore di Pontecorvo, l’inaugurazione della Radio IIS Pontecorvo Web, un’iniziativa che segna un importante passo nell’innovazione formativa e nella valorizzazione delle potenzialità dei giovani. Alla cerimonia, proprio nel centenario della scoperta della radio, hanno preso parte il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, il consigliere provinciale con delega alla cultura, Luigi Vacana, la dirigente scolastica, la prof.ssa Lucia Cipriano, il direttore generale della Banca Popolate del Cassinate, Valter Pittiglio, i docenti dell’istituto, e numerose famiglie degli studenti, tutti riuniti per celebrare un progetto che unisce l’educazione alla comunicazione.

Quadrini, dopo aver portato il saluto del Presidente, Luca di Stefano e di tutto il consiglio provinciale, ha espresso parole di grande apprezzamento per l’iniziativa: “Oggi è un giorno speciale, non solo per l’istituto ma per l’intera comunità. La nascita di una radio scolastica è un esempio concreto di come la scuola possa diventare un laboratorio di idee, creatività e futuro. Complimenti a tutti i ragazzi coinvolti per la passione e la bravura dimostrate.”

Il presidente ha poi voluto ringraziare la dirigente scolastica per l’invito e per l’impegno profuso nella realizzazione di un progetto così significativo, aggiungendo: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica, la prof.ssa Lucia Cipriano, per la sua continua dedizione e per aver saputo creare un ambiente educativo stimolante, che spinge i ragazzi a dare il meglio di sé. Un grande applauso anche ai docenti, che quotidianamente con passione e competenza trasmettono ai giovani non solo conoscenze, ma anche valori che li accompagneranno nel loro percorso di crescita.”

L’inaugurazione della Radio IIS Pontecorvo Web rappresenta quindi una nuova opportunità per gli studenti di entrare in contatto con il mondo della comunicazione, offrendo loro una piattaforma per esprimersi, sviluppare talenti e acquisire competenze utili per il loro futuro professionale. Un intervento reso possibile grazie ai fondi del PNRR per le scuole insieme al contributo della Banca Popolare del Cassinate. “Un progetto che testimonia, conclude Quadrini - oltre all’esatto investimento dei fondi messi a disposizione dal PNRR, il grande interesse che la Banca Popolare del Cassinate manifesta verso il territorio e verso i suoi giovani emergenti. Un ringraziamento al Direttore Generale, Valter Pittiglio, per la sua presenza e per l’investimento che segna un passo importante per il futuro dei ragazzi.”