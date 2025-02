News e Comunicati Stampa

San Biagio Saracinisco: celebrazioni in onore del Santo Protettore della gola, Gianluca Quadrini, partecipa alle solenni funzioni sottolineando l’importanza del messaggio del Vescovo.

La comunità di San Biagio Saracinisco si è

unita, come ogni anno, il 3 febbraio, per celebrare il santo patrono, San Biagio Vescovo e Martite, con una messa che ha visto la presenza di numerosi fedeli. Il Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo, che ha presieduto la cerimonia, ha posto l’accento, durante l’omelia, su un messaggio profondo di fede e resistenza: la disobbedienza civile, se compiuta in nome di valori superiori, come quelli della fede in Gesù e del rispetto della legge divina, è giustificata e, in alcuni casi, necessaria. Il Vescovo ha infatti ricordato come San Biagio, nella sua vita e nel suo martirio, abbia scelto di non piegarsi alle leggi umane quando esse contrastavano con i principi di giustizia e verità incarnati dalla fede cristiana. Un esempio di coraggio e coerenza che, secondo il Vescovo, è oggi più che mai attuale.

Al termine della messa, si è svolta la tradizionale processione per le vie del paese, con il rito dell’unzione della gola, che ha coinvolto i fedeli in un momento di grande spiritualità. La cerimonia ha visto la partecipazione del Sindaco di San Biagio Saracinisco, Antonio Iaconelli, del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, e di una folla commossa di cittadini, che hanno reso omaggio al loro patrono.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, durante la sua permanenza, ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e ha sottolineato l’importanza di questi momenti di unione e di riflessione spirituale per la comunità. “La figura di San Biagio, che con il suo sacrificio ha dimostrato un amore immenso verso il prossimo, continua a rappresentare un faro di speranza per tutti noi. Oggi, in questa festa, ci ritroviamo uniti non solo nella fede, ma anche nel valore profondo della solidarietà e della cura reciproca”, ha dichiarato Quadrini. “Le parole del Vescovo ci invitano a guardare la vita con una prospettiva più alta, a non temere di prendere posizione per i nostri valori. La figura di San Biagio, con la sua fede indomita, è un faro per tutti noi. Un sincero ringraziamento a Mons. Gerardo Antonazzo per la sua riflessione così profonda e attuale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.”, ha aggiunto.

Il Presidente Quadrini ha poi rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco, Antonio Iaconelli, e al comitato organizzatore per il loro impegno nella realizzazione di un evento che, ancora una volta, ha visto un’ampia partecipazione della comunità. “Un plauso per l’ottima organizzazione e per aver reso possibile una celebrazione che ha coinvolto tutti, unendo la fede e la tradizione con grande spirito di comunità.”

La cerimonia, che ha visto una numerosa partecipazione di fedeli, ha rappresentato un importante momento di riflessione e di rinnovata fede per la comunità di San Biagio Saracinisco, che continua a custodire con orgoglio la memoria e la devozione per il suo santo patrono.