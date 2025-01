News e Comunicati Stampa

Il Presidente del Consiglio provinciale, Quadrini, chiede un incontro urgente con il Sottosegretario del Mef per difendere l’Ufficio delle Dogane

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, interviene con fermezza sulla riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane che prevede il declassamento dell’Ufficio delle Dogane di Frosinone, un provvedimento che, secondo il Presidente, rischia di compromettere gravemente le attività produttive locali.

In un comunicato ufficiale, Quadrini, ha annunciato che la prossima settimana incontrerà il Sottosegretario del Mef, on. Sandra Savino, per discutere la situazione e chiedere un intervento diretto. «Frosinone non è solo il capoluogo di provincia, ma rappresenta il cuore pulsante di un sistema produttivo che si estende su tutto il territorio», ha sottolineato. Le aziende locali, infatti, necessitano della presenza dell’Agenzia delle Dogane sul territorio per sviluppare e consolidare i propri investimenti.

Il trasferimento dei servizi a Gaeta, al di fuori del contesto territoriale di riferimento, è considerato un grave disservizio per il Presidente, che da tempo si sta battendo per tutelare i servizi essenziali per l’economia locale e i diritti dei lavoratori. «Questo declassamento non solo danneggia le imprese, ma mette a rischio anche l’occupazione e la funzionalità del nostro sistema produttivo», ha aggiunto.

Il Presidente del Consiglio ha quindi ribadito la sua determinazione nel portare avanti la difesa di un servizio così cruciale per la provincia di Frosinone e nel contrastare ogni tentativo di depotenziamento delle risorse sul territorio. L’incontro con il Sottosegretario Savino rappresenta una tappa fondamentale nella lotta per il mantenimento dell’Ufficio delle Dogane a Frosinone, con l’obiettivo di garantire un futuro più stabile e prospero per la provincia e i suoi lavoratori.