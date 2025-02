News e Comunicati Stampa

Primo Forum del Turismo del Lazio: “Strategie innovative per una competitività sostenibile del territorio” Gianluca Quadrini presente al Forum.

Si è tenuto questa mattina, presso il Salone delle Colonne, a Roma, il Primo Forum del Turismo della Regione Lazio, un’occasione importante per il territorio provinciale e per l’intera regione, volto a sviluppare una nuova visione del turismo e a promuovere strategie innovative per rendere il Lazio una destinazione sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale.Il Forum, che ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale al Turismo, Elena Palazzo, ha rappresentato un primo passo concreto per creare un dialogo costante e aperto tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder, presenti in sala. Un dialogo che il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, considera fondamentale per costruire una programmazione condivisa in grado di affrontare le sfide del presente e quelle future.

“Il Forum di oggi è una straordinaria opportunità per mettere a sistema le risorse e le potenzialità che il nostro territorio e la Regione Lazio offrono. Per questo i miei complimenti al Presidente Rocca e all’assessore regionale Elena Palazzo per il modo in cui stanno lavorando. È fondamentale, in un’epoca in cui il turismo gioca un ruolo centrale nell’economia locale, unire le forze e avviare strategie innovative che rispondano alle sfide di un mercato in continua evoluzione. La nostra provincia, con la sua ricchezza culturale, naturale e storica, è pronta ad affrontare questa sfida, e questo incontro segna l’inizio di un percorso di collaborazione che ci permetterà di sviluppare un’offerta turistica sempre più competitiva e sostenibile.”Un confronto e una collaborazione che ha visto anche la presenza del Presidente della DMO Terra dei Cammini, Alfonso Testa, con cui si sta costruendo una sinergia per valorizzare le risorse turistiche locali. Lo stesso Presidente Testa si dichiara positivo e fiducioso per l’incontro e aggiunge - “ La DMO Terra dei Cammini si è impegnata a valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio del Basso Lazio, attraverso una visione di turismo sostenibile che mira a creare opportunità per tutti. Il dialogo che si sta costruendo con il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e con gli altri protagonisti di questa iniziativa è fondamentale per garantire che la nostra provincia diventi una meta turistica sempre più integrata e attenta alle richieste di un pubblico sempre più esigente e attento alla sostenibilità.”

Il Presidente del Consiglio Provinciale ha concluso sottolineando come il successo di questo Forum dipenda dalla capacità di ascoltare e rispondere alle necessità del settore turistico, affinché la provincia di Frosinone, e più in generale il Lazio, possano consolidarsi come una delle principali destinazioni turistiche del panorama nazionale e internazionale.