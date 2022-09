News e Comunicati Stampa

Elezioni 2022 – La Lega incontra elettori e simpatizzanti a Fiuggi – Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega soddisfatto per la grande partecipazione

Grande soddisfazione per l’incontro della Lega, appena terminato a Fiuggi.– “Abbiamo dimostrato e continueremo a farlo come la Lega sta portando avanti una campagna elettorale vicino ai cittadini e al territorio – così il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, Gianluca Quadrini, commenta in una nota a seguito del suo intervento a Fiuggi. “Sono molto soddisfatto per la grande partecipazione da parte di sostenitori, amici, simpatizzanti e di chi oggi ha voluto semplicemente ascoltare il nostro programma. Il nostro territorio ha bisogno di essere rappresentato da chi riesce a portare avanti quella politica di cambiamento necessaria per le infrastrutture, per il lavoro, per la sicurezza. L’incontro di oggi era necessario per fornire risposte e chiarimenti, oltre che per raccogliere proposte. Un plauso va all’assessore al turismo del comune di Fiuggi, Simona Girolami, per essersi mossa molto bene per aver fatto tanto per la Lega nella zona nord della provincia. Ringrazio il coordinatore regionale, On. Claudio Durigon, per essere intervenuto telefonicamente. E ringrazio Giovanna Miele, candidata alla Camera dei Deputati Lazio 2, la Sen. Kristalia Papaevangeliu, candidata alla Camera dei Deputati Uniniminale Lazio 2, che insieme a me hanno affrontato e chiarito alcune tematiche importanti per far ripartire il nostro territorio.”