News e Comunicati Stampa

Maltempo – Richiesto lo stato di calamità da parte della Regione – Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, chiede che venga riconosciuto con la massima urgenza.

Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Presidente della Commissione Ambiente, a seguito della grande grandinata abbattutasi sulle città della provincia di Frosinone, chiede alla Regione con urgenza che venga riconosciuto lo stato di calamità e in una nota dichiara – Sono state moltissime le segnalazioni che sono arrivate, oggi, a seguito della grande grandinata e del terribile temporale che si è abbattuto su tutta la provincia. I danni sono stati moltissimi e per questo chiedo alla Regione Lazio che venga riconosciuto, con immediatezza lo stato di calamità e la verifica di tali danni. Una decisione inevitabile dopo i fenomeni di forte mal tempo che hanno caratterizzato la nostra provincia in queste ultime ore.”