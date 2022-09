News e Comunicati Stampa

Anci Lazio – Ventotene 2022 - “Tre giorni di formazione, condivisione e confronto”- il commento di Gianluca Quadrini, Delegato Anci Lazio, membro del Direttivo Regionale e Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega

È in corso a Ventotene la IV edizione del Trainig Camp, dedicato alla formazione degli amministratori comunali della Regione Lazio – “Una grande occasione per condividere e confrontarsi su temi importanti.” – Così in una nota il delegato alle attività produttive Anci Lazio, membro del Direttivo Regionale e Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, Gianluca Quadrini, che parteciperà all’iniziativa – “l’Europa e le risorse del nostro territorio saranno parte integrante del programma previsto in questi giorni. Sono entusiasta di essere il coach del mio gruppo di lavoro perché considero la formazione di tutti noi amministratori un’ occasione di crescita per le nostre comunità. La condivisione di esperienze, competenze e il dialogo riguardo i temi più importanti del nostro territorio sono il punto focale di questi giorni affinche riusciamo a sviluppare nuove competenze sul versante della programmazione locale, per agevolare l’accesso ai fondi regionali, per agevolare l’attuazione del Pnrr e la pratica della politica di coesione ma soprattutto per aprire la nostra mente verso un futuro di opportunità.” Ringrazio il sindaco e l’amministrazione di Ventotene per l’ospitalità di questi giorni e ringrazio tutta la struttura di Anci Lazio che ha organizzato nuovamente questo evento e che puntualmente dimostra di essere sempre vicino a noi amministratori dandoci il giusto supporto e appoggio affinchè si faccia la cosa più giusta per il territorio.