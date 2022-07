News e Comunicati Stampa

San Vittore del Lazio – il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Presidente della Commissione Ambiente, Gianluca Quadrini contro la IV linea dell’impianto di combustione.

“L’ennesimo atto di cattiva gestione che viene dal Governo Regionale” – con queste parole il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Presidente della Commissione Ambiente in Provincia, Gianluca Quadrini, interviene sulla realizzazione della IV linea dell’ impianto di combustione a San Vittore del Lazio. “ La Regione deve assumersi la responsabilità di tutelate i suoi cittadini, giustamente preoccupati per le conseguenze che possono influire sulla loro salute. Più volte sono sceso in campo a difesa dei nostri territori perché ritengo che sia impensabile che continui ad essere, dopo molteplici e lunghe battaglie, il contenitore di rifiuti della capitale. Chiedo ai nostri rappresentanti regionale che vengano attuati provvedimenti concreti. La riapertura dell’impianto di combustione è un affronto alla salute pubblica e ai nostri territori.” Continuerò a battermi – conclude il Presidente Quadrini - affinché la nostra provincia non venga abbandonata. Abbiamo il diritto da cittadini di vivere in un territorio sano e di respirare aria pulita.”