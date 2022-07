News e Comunicati Stampa

Centro-destra unito per le prossime elezioni politiche e regionali e provinciali. A ribadirlo è il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini.

“L’unità per il centro-destra è una finestra sul futuro del nostro territorio e del Paese intero” - A ribadirlo, come più volte in questi mesi, è Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, che rinforza il concetto di un centro-destra unito per il bene del paese – “ Siamo pronti per le elezioni politiche, regionali e provinciali e andremo di nuovo uniti per il nostro paese, per il nostro territorio e per tutti quelli che hanno riposto la fiducia in noi.” Lo ha detto il Presidente Quadrini in una nota – “Il consenso dei nostri elettori viene dalla responsabilità e dalla concretezza che abbiamo dimostrato nei confronti e nell’interesse dei nostri territori. Questo ci ha permesso di rappresentare la maggioranza. Abbiamo dato un segnale che andava e continua ad andare verso la direzione dell’unità, abbiamo fatto grandi passi in avanti, fino ad arrivare ad una vittoria che ha rappresentato la crescita del peso specifico del centro destra. – continua il Presidente - Non c’è stato nessun dualismo o guerra ma solamente compattezza. Continueremo in questa direzione. La Lega è già a lavoro per i prossimi appuntamenti elettorali e per confermare l’unione con i suoi alleati.”