Nuovi investimenti per Klopman – un paluso da Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio

“Il piano di investimenti avviato da Klopman lancia un segnale di grande positività e di ripresa per il settore produttivo del nostro territorio” – con queste parole Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, si complimenta con l’azienda del capoluogo di provincia. “ In qualità di Delegato alle Attività Produttive dell’Anci Lazio, rivolgo i miei complimenti a questa azienda, da anni l’eccellenza per il nostro territorio, che ha saputo, in un periodo così critico, trovare una nuova strategia di crescita aziendale, basata sull’innovazione e sulla sostenibilità, a vantaggio della nostra economia locale.” “Una strategia di crescita aziendale, - conclude Quadrini - in linea con i bisogni di un territorio, dei suoi cittadini e attenta a garantire una migliore qualità della vita.”