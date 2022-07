News e Comunicati Stampa

“I rincari dell’energia stanno portando al fallimento le nostre aziende” - dichiara Il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che lancia l’allarme

L’aumento dei costi dell’energia, nonostante gli interventi di mitigazioni messi in campo dal governo Draghi, marcano la crisi che stanno vivendo le aziende della regione. L’allarme viene lanciato dal Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che in una nota dichiara – “Sono molto preoccupato per la situazione che le nostre aziende stanno vivendo. Purtroppo, ad oggi, non si vedono all’orizzonte quegli interventi strutturali che possono assicurare alle nostre imprese di resistere a questa grave crisi. Non solo i costi dell’energia alle stelle e il rincaro dei prezzi ma ad aggravare il tutto ci sono anche quelle decisioni bloccate dalla burocrazia. A questo punto ritengo che non ci sia più tempo di perdersi in chiacchere. È necessario intervenire per ammortizzare il caro bolletta dell’energia elettrica che sta incidendo in maniera pesantissima sul bilancio delle nostre aziende. Valorizziamo le risorse del nostro territorio facendo in modo che le rinnovabili possano contribuire all’abbassamento del prezzo di approvvigionamento dell’energia.” Le soluzioni ci sono – conclude il Presidente Quadrini – “ ma bisogna agire in fretta con azioni mirate.”