Il consigliere provinciale, Gianluca Quadrini, vicino agli studenti che in questi giorni stanno protestando per la doppia turnazione a scuola – “Non lasciamoli soli ma ascoltiamoli perché loro sono la nostra vera ripartenza”

Continuano le proteste da parte degli studenti per i doppi turni nelle scuole. Un appello al ritorno alla normalità, alla difesa del diritto allo studio che sembra condividere anche il consigliere provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota si mostra vicino ai ragazzi e solidale con il mondo della scuola.

“Oggi, a circa un mese dall’inizio dell’anno scolastico, invece di concentrarsi sul programma e recuperare delle lacune che la didattica a distanza ha inevitabilmente evidenziato, la scuola risulta essere ancora disorganizzata e non in grado di garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza in tutta sicurezza. Significa che in tutto questo tempo si è lavorato senza tenere conto delle esigenze degli studenti, senza tenere conto che nell’ultimo anno e mezzo sono stati costretti a confrontarsi senza stare insieme, rinunciando a quei rapporti di legame quotidiano ai quali erano abitati e affezionati. Oggi chiedono di ritornare alla normalità difendendo il loro diritto allo studio.” In conclusione Quadrini lancia un appello a non lasciare soli gli studenti “I nostri ragazzi non devono sentirsi abbandonati, non lasciamoli soli ma ascoltiamoli perché loro sono la nostra vera ripartenza.”