News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini in linea con il sindaco Rotondo contro l’aumento delle tasse.

A seguito dell’intervento del Sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, sulla completa disapprovazione dell’aumento delle tasse per i cittadini, anche il consigliere provinciale, Gianluca Quadrini, dice la sua e esorta gli amministratori locali a difendere i diritti dei propri cittadini. In una nota -

“Volevo esprimere la mia approvazione e il mio sostegno per Anselmo Rotondo che si schiera, in qualità di sindaco, dalla parte dei suoi cittadini contro l’aumento delle tasse. Una voce che gli amministratori locali dovrebbero far sentire con gran forza. Siamo stati attori di una crisi economica generata dalla pandemia, oggi siamo spettatori di decisioni che potrebbero avere pesantissime ripercussioni sui bisogni dei cittadini. Sovraccaricare di tasse ritengo sia un colpo molto basso alle spalle degli italiani. L’aumento della tassa sulla casa, già abbastanza supertassata, si tratterebbe di un salasso per molti insostenibile, così come gli aumenti sulle bollette di luce e gas. Mi adopererò per sensibilizzare le amministrazioni locali esortandole a mettere in campo tutte le risorse disponibili per evitare un ulteriore periodo buio per i cittadini e per il territorio.”