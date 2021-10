News e Comunicati Stampa

Aeroporto di Frosinone – “Un volano di crescita e di sviluppo per il nostro territorio” – così il consigliere provinciale, Gianluca Quadrini, commenta dopo il convegno organizzato dall’Arpaf

Si è svolto ieri, presso l'Auditorium di via Madrid, il convegno organizzato dall’Arpaf, per la realizzazione dell'Aeroporto a Frosinone. A partecipare all’evento anche il consigliere provinciale Gianluca Quadrini che in una nota commenta – “ La realizzazione del terzo scalo aeroportuale a Frosinone è un‘occasione che il nostro territorio non può perdere. Come già sostenuto in precedenza, si tratta di un’opportunità in termini occupazionali, di infrastrutture, del turismo e di tutto l’indotto della provincia, andando a sfruttare in questo modo delle risorse che fino ad oggi sono passate in secondo piano. Non dimentichiamo la posizione strategica di Frosinone, a breve distanza dalla capitale, con un casello autostradale e una rete ferroviaria, vicino all’importante polo industriale del basso Lazio. Tutti fattori che evidenziano come la realizzazione dell’aeroporto sarebbe un volano di crescita e di sviluppo per l’economia del territorio.” In conclusione Quadrini invita tutte le forze politiche, locali e non, ad unirsi in sostegno di questo progetto. – “Per questo sostengo fortemente questo progetto e mi appello a tutte le forze politiche ad unirsi affichè non si perda questa grande opportunità. La presenza dell’aeroporto sarebbe valore essenziale per le strategie e le politiche di sviluppo economico del nostro territorio.”