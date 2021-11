News e Comunicati Stampa

LA PROVINCIA PER I COMUNI – GIANLUCA QUADRINI ANNUNCIA IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBITI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, SOCIALE ED ECONOMICA.

Il consigliere provinciale, Gianluca Quadrini, annuncia l’approvazione di contributi a fondo perduto per i 91 comuni della provincia di Frosinone –

“Si tratta di un contributo a fondo perduto per i 91 comuni della Provincia di Frosinone che presentino entro il 25 novembre progetti che promuovano manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo ed economico, da realizzarsi nel periodo che va dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Il modulo e le norme per la presentazione della domanda è scaricabile sul sito internet della Provincia di Frosinone www.provincia.fr.it.”

“E’ un’ importante opportunità per il rilancio del nostro territorio, perché rivolge uno sguardo concreto alla rivitalizzazione del tessuto socio-culturale ed economico, per dare all’intera provincia prestigio e visibilità”