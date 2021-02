News e Comunicati Stampa

“Merlo dovrebbe fare un volo in Ciociaria prima di parlare della nostra terra” Gianluca Quadrini risponde all’editorialista de la Repubblica.

A rispondere alle parole offensive del giornalista Francesco Merlo, editorialista de la Repubblica, che accosta Giuseppe Conte a Todisco, un provinciale, un burino, un ciociaro, è Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, che in una nota replica - “un giornalista ha il dovere di fare e dare informazione, rispettando le persone e il loro territorio di appartenenza, non il diritto di discriminare una terra con la sua storia e le sue radici. La libertà di pensiero non significa approfittare di un mezzo di comunicazione per offendere un territorio ricco e orgoglioso come il nostro. Consiglio al giornalista Francesco Merlo di fare un volo nella nostra Ciociaria prima di inserire questa terra in contesti dispregiativi e illusori. L’informazione è il nostro sapere, facciamola in maniera seria.”