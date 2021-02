News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini: Forza Italia un partito in crescita con i tre ministri nel Governo Draghi

“Forza Italia dimostra ancora una volta di essere un partito in crescita” – così Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia esprime la sua grande soddisfazione per il risultato che il suo stesso partito ha ottenuto all’interno del nuovo governo Draghi. “I miei complimenti ai Ministri Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta per l’assegnazione delle cariche nel Governo. Qualche giorno fa il Presidente Berlusconi ha confermato il pieno sostegno al Premier Draghi ribadendo il ruolo costrittivo e collaborativo del partito per il bene della nostra nazione. Forza Italia ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo centrale nella scena politica del nostro paese, un Paese che oggi più che mai ha bisogno di progetti concreti, azioni mirate e di persone capaci e competenti. Appoggiamo questa nuova compagine di Governo, congratulandoci con i nuovi Ministri e continuando a lavorare uniti affinché si possa ridare all’Italia e a noi italiani quel ruolo e quella dignità che meritiamo.”