Isola Liri: Gianluca Quadrini e AVESS di Isola Liri in Abruzzo per affiancare i Soccorritori del Velino.

L’Avess Isola Liri ODV, l’Associazione che si occupa della Protezione Civile, nucleo Sommozzatori e Servizio Sanitario, rappresentata dal Governatore Salvatore Piccinini e dal Presidente Simona Prosperi, hanno raggiunto la Protezione Civile di Tagliacozzo a Forme per prestare aiuto ai Soccorritori del Velino nella ricerca di quattro escursionisti dispersi nella Valle Maielama. L’operazione è stata gestita e coordinata in modo eccellente anche grazie all’aiuto del Commissario della XV Comunità Montana, Ing. Gianluca Quadrini, che, insieme al Presidente Guardie Ambientali di Arce, Rocco Simone, e ad un membro dell’Associazione Giovani, Stefano Gabriele, prontamente si sono attivati per reperire beni di prima necessità indispensabili durante l’operazione. In una nota l’Ing. Quadrini si mostra soddisfatto: “Purtroppo ogni anno si registrano escursionisti rimasti vittima della propria passione. Adoperarsi per salvare la loro vita è un gesto estremamente emozionante. Ringrazio i nostri volontari, che ogni giorno, rischiando, donano una speranza a chi si trova in difficoltà. Io, insieme al Presidente Rocco Simone e Stefano Gabriele, ci siamo impegnati nel reperire beni di prima necessità che il personale Avess ha portato nel campo base allestito dai Soccorritori del Velino per la ricerca dei quattro escursionisti dispersi nella Valle Maielama. Insieme all’Associazione abbiamo condiviso pensieri, obbiettivi, ragionato sui modi e tempi per realizzarli, è stato un impegno sociale e civile. Offrire la mia collaborazione è stata una bella emozione ed è una soddisfazione pensare che far del bene produce del bene.”