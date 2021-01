News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini rivolge un appello al Ministro Azzolina: “doppi turni nelle scuole e conseguenti disagi non sono le condizioni giuste per far tornare gli alunni a scuola”.

“Rientrare in classe in sicurezza e in tranquillità è un diritto di tutti gli studenti” – così Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia affronta l’argomento scuola. “Riaprire le scuole con il doppio turno, invece, significa creare disagi ad alunni e famiglie, senza tralasciare il fatto che la qualità della vita degli studenti verrebbe compromessa ulteriormente. Queste non sono le condizioni giuste per far tornare i nostri figli in classe. Mi rivolgo, pertanto, al Ministro Azzolina, in qualità di genitore e in qualità di Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia affinchè il provvedimento riguardante il sistema scolastico venga rivisto immediatamente. Questo provvedimento non prende in considerazione necessità che per un territorio come il nostro sono importanti. Ci sono alunni che impiegano più di due ore per tornare a casa utilizzando i trasporti pubblici, così come altri studenti sono costretti a prendere i mezzi del primo turno e attendere all’esterno della scuola il suono della loro campanella, restando fuori casa una giornata intera. Questo perché non abbiamo un sistema di trasporti efficiente. Senza dimenticare l’aumento di probabilità di contagio. Chiedo, allora, al Ministro, quale potrà essere mai il livello di apprendimento e il morale di questi ragazzi? Che tipo di qualità di vita si può mai offrire loro in queste condizioni? Mi unisco pertanto a tutti quei genitori che chiedono il ritorno in classe in presenza dei propri figli prevedendo un unico turno. Si può e si deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il futuro delle giovani generazioni.