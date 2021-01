News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini interviene ancora una volta sulla problematica dei cinghiali – “bisogna agire subito per mettere fine a questa emergenza”

A seguito dell’avvistamento di cinghiali da giorni sul territorio del Comune di Frosinone, Gianluca Quadrini, Commissario della XV Comunità Montana e Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, interviene ancora una volta sull’argomento. In una nota il Presidente Quadrini – “A fronte di una situazione insostenibile è quanto mai urgente che le amministrazioni, gli organi competenti, la regione prendano celeri provvedimenti in merito alla questione della circolazione libera in città di questi animali selvatici. Servono misure straordinarie, un monitoraggio attento di tutto il territorio perché non è ammissibile e tollerabile che, ancora oggi, ci sono avvistamenti di cinghiali a spasso liberamente per la città mettendo a rischio i cittadini. Non possiamo tollerare più un’attesa infinita ma devono essere presi precisi impegni sul versante degli interventi nel breve periodo, al fine di tutelare l’incolumità di tutti. Quella dei cinghiali sta diventando una vera e propria emergenza, in considerazione del fatto che siamo difronte ad animali selvatici, che divorano tutto perchè fuori controllo, spesso affamati, per cui un pericolo per tutti, per gli automobilisti, per l’agricoltura e per il decoro urbano. Bisogna tutelare l’incolumità pubblica, non possiamo permettere più uno scenario simile.”