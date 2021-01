News e Comunicati Stampa

Arpino: Gianluca Quadrini si congratula con i carabinieri della stazione di Arpino coordinati dal comandante Sbardella per l’ottima gestione di controllo del territorio.

A seguito di un’importante operazione da parte dei carabinieri della Stazione di Arpino, coordinati dal comandante Sbardella, il Presidente del Gruppo provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, si congratula per l’eccellente lavoro - “le mie più vive congratulazioni ai Carabinieri della stazione di Arpino, coordinati dal Comandate Tiziano Sbardella, per l’importante operazione di prevenzione e contrasto dei reati eseguito nei giorni scorsi. Un attività straordinaria quelle delle forze dell’ordine presenti sul nostro territorio che, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza e l’incolumità di ognuno di noi. Rinnovo le mie più vive congratulazioni.”