Arce: il Commissario della XV Comunità Montana, Ing. Gianluca Quadrini e il Vice Commissario, Prof. Amilcare D’Orsi, commentano il libro di Benedetto Ciacciarelli.

Il nuovo libro di Benedetto Ciacciarelli, INTO the ROOTS, introduzione a cura di Ciro Castellucci, è un racconto, attraverso immagini fotografiche, dei suoi dieci anni di viaggi in Africa. I proventi, al netto delle spese, saranno devoluti a Koinonia Community Nairobi Kenya. La finalità è legata a programmi di educazione scolastica e giovanile. Affascinati dalla lettura, Gianluca Quadrini, Commissario della XV Comunità Montana, e il Vice Commissario, Amilcare D’Orsi, commentano e si complimentano con l’autore – “un libro interessante in cui emerge subito l’animo sensibile, coraggioso ma soprattutto l’amore verso il prossimo. Leggendolo vivi luoghi che pur non avendo mai visto riesci a percepirne il colore, scopri un Africa come una terra piena di storia, di contraddizioni, una terra crudele e gioiosa. Trovo che sia il giusto equilibrio tra racconto, cultura locale, viaggio e riflessione. Le mie congratulazioni a Benedetto Ciacciarelli per questa magnifica opera. Così Gianluca Quadrini in una nota.

Anche il Vice Commissario della XV Comunità Montana, Amilcare D’orsi, si complimenta con l’autore – il libero di Benedetto Ciacciarelli è un racconto di emozioni, vissute attraversando nel tempo e nello spazio i luoghi dove ha avuto origine la specie umana e dove ancora rimangono quei lembi di natura selvaggia che l’uomo di oggi ha il dovere di salvaguardare e anzi deve lavorare affinchè la natura possa tornare ad essere il faro che guida le civiltà moderne.”