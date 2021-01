News e Comunicati Stampa

Arce: la XV Comunità Montana, insieme al comune di Arnara, ricevono in donazione dalla Cooperativa San Paolo della Croce dei saturimentri.

“Ringrazio la Cooperativa di ambulanze San Paolo della Croce per aver donato alla XV Comunità Montana e al Comune di Arnara dei saturimetri da poter distribuire in un momento particolare in cui questi dispositivi risultano essere di uso quotidiano e di grande utilità. Sicuramente verranno donati alle persone più bisognose, agli anziani e alle case di cura. Un gesto di una grandezza unica da parte della Cooperativa che si è dimostrata essere vicino alle persone.” Così Gianluca Quadrini, Commissario della XV Comunità Montana, esprime i suoi ringraziamenti in una nota Anche il Sindaco di Arnara, Massimo Fiori, si unisce ai ringraziamenti per la donazione ricevuta.