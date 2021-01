News e Comunicati Stampa

I complimenti di Gianluca Quadrini al nuovo Presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano.

“Esprimo i miei più sinceri auguri al nuovo Presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano, una nomina che segna una continuità nell’azione di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Sono sicuro che la sua laboriosità e capacità sarà fondamentale per continuare a svolgere un ruolo significativo per il sostegno della nostra economia. I migliori auguri anche ai membri del Cda che, in questi anni, hanno svolto un grande lavoro di sinergia tra tradizione e innovazione”. - così’ Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia si congratula con il nuovo Presidente della BPC.