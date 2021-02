News e Comunicati Stampa

“Maurizio Cianfrocca la figura giusta per guidare Alatri” Gianluca Quadrini esprime soddisfazione per il candidato alla guida di Alatri

Dopo lunghe consultazioni, il centro destra, unito, sceglie il nome di Maurizio Cianfrocca, come candidato a sindaco di Alatri. Da Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia parole di soddisfazione e incoraggiamento al neo candidato - “una figura importante e competente che il centro destra, unito e a seguito di lunghe consultazioni, ha scelto e voluto per guidare la città di Alatri. Insieme agli altri alleati, così come abbiamo individuato il candidato a sindaco, lavoreremo per individuare un progetto condiviso che si concentri solo sulle giuste scelte per la città.”

In una dichiarazione, anche Aurelio Nevicelli, commissario straordinario di Forza Italia ad Alatri - “È un grande risultato perché non ci sono state imposizioni ma solo condivisioni, abbiamo dimostrato che ad Alatri c’è un centro destra maturo che è sempre capace di sedersi intorno ad un tavolo e ragionare su quello che ci unisce e non su quello che ci divide. Adesso bisogna iniziare a lavorare per il risultato finale e noi di Forza Italia che abbiamo sposato dall’inizio questo progetto, lavoreremo per portarlo avanti.”