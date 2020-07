News e Comunicati Stampa

Nicolò Graziano di Minturno è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Latina. Il riconoscimento giunge in seguito all’ingresso di Ciro Russo nel consiglio nazionale di FIG presieduto da Bestetti.

A tal riguardo giungono a Graziano le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro dal vice coordinatore regionale FI Gianluca Quadrini che dichiara:“Le mie congratulazioni a Nicolò Graziano, persona di stima e fiducia, per il nuovo prestigioso incarico come coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani di Latina. Auguro ad Emanuele un buon lavoro a nome mio personale e del partito che rappresento, convinto che saprà svolgere un ottimo lavoro in un’ottica di rinnovamento e crescita del partito sul territorio”.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore Lazio Forza Italia