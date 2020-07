News e Comunicati Stampa

Sandro Palombo, Presidente della Bocciofila R. Olsaretti-Castelliri, coordinatore dell’Arbitrato nel Comitato Provinciale di Frosinone Raffa, Arbitro Nazionale della FIB, è il nuovo Segretario dell’A.IAB. (Associazione Italiana Arbitri di Bocce) a decorrere dal 1 Luglio 2020. La nomina è arrivata da parte del Presidente dell’AIAB Oscar Brutti. Come suddetto, oltre alle cariche che ricopre, Sandro negli anni passati si è distinto anche come ottimo giocatore di Bocce di Categoria A, dopo di che ha intrapreso la carriera come Direttore di gara, arrivando a dirigere varie manifestazioni di Alto Livello tipo i Campionati Italiani di Raffa.

A tal riguardo giungono a Palombo le congratulazioni di Gianluca Quadrini,consigliere provinciale e commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri e di Mauro Iafrate consigliere comunale di Arpino e Presidente Provinciale FIB Frosinone.

"Le mie più vive congratulazioni e auguri di un proficuo lavoro a Sandro Palombo per il nuovo prestigioso incarico ottenuto, grazie alle ottime capacità dirigenziali dimostrate nel tempo, all'interno di un'opera di importante rinnovamento della disciplina delle Bocce." - ha dichiarato Quadrini.

"Con immenso piacere e soddisfazione - esordisce Mauro Iafrate Presidente del Comitato Provinciale di Frosinone, facendo riferimento alla nomina - nell'ambito dell'opera di rinnovamento in cui si sta lavorando nel mondo delle Bocce, ritengo che la scelta di Sandro è stata la più oculata e giusta, sicuramente darà un grosso contributo alla crescita dello Sport delle Bocce come ha fatto per diversi anni all'interno del Comitato Provinciale, aiutandolo a crescere, dove il suo lavoro è stato lodevole, mirato e fruttuoso. Questa sua professionalità e dedizione è stata riconosciuta dagli Organi Federali."