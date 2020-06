News e Comunicati Stampa

"Le mie più vive congratulazioni e auguri di buon lavoro a Ciro Russo eletto consigliere nazionale di Forza Italia Giovani in quota Lazio. Sono certo che il giovane Ciro saprà contribuire fattivamente al rilancio e al processo di crescita del partito anche in vista degli obiettivi politici prossimi, grazie alle qualità comprovate, all'esperienza e alla capacità aggregativa del Giovanile che è motore propulsore dell'azione politica territoriale."

È quanto dichiara Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di Forza Italia che ha desiderato congratularsi con Ciro Russo eletto consigliere in quota Lazio durante la prima riunione del Consiglio Nazionale di Forza Italia Giovani, massimo organo partitico giovanile di Forza Italia tenutasi in questi giorni, lasciando per l'incompatibilità del doppio incarico il coordinamento provinciale di Latina al vice coordinatore Graziano.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice Coordinatore regionale Forza Italia