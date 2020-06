News e Comunicati Stampa

Partiranno finalmente i lavori per riaprire la strada in località Sett'Are a Colle San Magno. In questi giorni, infatti, il Comune ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dalla XV Comunità Montana di Arce che ha finanziato l'opera.



Si potrà, dunque, tornare presto a percorrere la strada di accesso in località Sett'Are, danneggiata dal maltempo e interdetta al transito.

L'attenzione che l’ente montano di Arce sta riservando a tutti i Comuni del circuito che vi appartengono fa ben sperare nel raggiungimento di ulteriori obiettivi importanti per i cittadini. "L’obiettivo è infatti accrescere le potenzialità della XV Comunità Montana, rendendola un ente pubblico a servizio della cittadinanza con lo scopo di migliorarne la qualità di vita. Abbiamo in programma, infatti, già altri interventi. Alcuni sono progetti in attesa di finanziamento, altri invece lavori già finanziati che presto verranno realizzati, come questo a Colle San Magno, fortemente voluto anche dal sindaco dott. Antonio Di Adamo, assessore comunitario”.-ha dichiarato soddisfatto il commissario dell'ente montano ing.prof. Gianluca Quadrini.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Commissario XV Comunità Montana Valle del Liri