Oggi 14 Giugno 2020, il primo treno Freccia rossa della linea Alta velocità esce ad Anagni e tramite l’interconnessione arriva nella stazione di Sgurgola, per immettersi nella linea Roma-Cassino, per raggiungere poi le Stazioni di Frosinone e Cassino dove effettuerà fermata.

"Finalmente oggi fermerà a Frosinone il Frecciarossa 9539 diretto a Napoli centrale. Un ottimo risultato e una soddisfazione per il nostro territorio che con il collegamento diretto con Roma e Milano viene inserito in un circuito importante del trasporto e dell'economia nazionale." Sono le parole di Gianluca Quadrini, Consigliere provinciale presidente del gruppo FI e vice Coordinatore regionale azzurro- che aggiunge:"Un sentito ringraziamento e un plauso vanno al sindaco di Sgurgola Antonio Corsi e alla sua amministrazione, per l'impegno concreto avendo contribuito nel momento della costruzione dell’Alta Velocità, superando grossi problemi causati dai vari comitati sorti in quel periodo contro l’Alta Velocità, con TAV e Regione Lazio per la costruzione dell’interconnessione presso la stazione di Sgurgola."

Intorno all'anno 2000, infatti, si è provveduto all'interconnessione del treno alta velocità che esce da Anagni e si inserisce direttamente alla stazione ferroviaria di Sgurgola. Questo ha permesso oggi di fare le fermate a Frosinone e Cassino. Il sindaco Corsi fa sapere di aver scritto all'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti,al quale la vera storia dell'Alta velocità in Ciociaria era già giustamente nota.

