L'ufficio postale del comune di Filettino sarà presto riaperto. A chiederlo alla direzione di Poste italiane è stato Gianluca Quadrini, consigliere provinciale presidente del gruppo FI, sollecitato dal sindaco Gianni Taurisano, dall' assessore Vincenzo Ottaviani e dall'intera amministrazione comunale.



"Ho inviato -fa sapere Quadrini-una nota alla direzione di Poste italiane affinché l'ufficio di Filettino, rimasto chiuso per tanto tempo a causa dell'emergenza Covid, venga riaperto al più presto, così da eliminare i disagi agli utenti. L'auspicio è di tornare alla normalità in tempi rapidi e nella massima sicurezza".

La direzione di Poste italiane ha dichiarato di aver preso subito in mano la situazione, assicurando di risolverla nel giro di pochi giorni.

Gianluca Quadrini

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale presidente gruppo FI

Commissario XV Comunità Montana