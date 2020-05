News e Comunicati Stampa

Nella ricerca sugli studi legali e commerciali, attivi a livello nazionale nei settori di competenza, condotta dalla società ‘Il Sole 24 Ore’, specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione dati, trova uno spazio importante lo Studio Legale Luisa Durazzano di Caserta, tra i migliori studi del centro sud nei settori Ambientale, Energia e Infrastrutture, Famiglia e Successioni, Privacy e Cyber Security.

A tal riguardo, giunge prontamente il plauso del consigliere comunale di Arpino, nonché consigliere provinciale presidente del gruppo di FI e commissario straordinario della XV Comunità Montana Valle del Liri ing. Prof. Gianluca Quadrini che dichiara:” Le mie piu’ vive congratulazioni all'avv. Luisa Durazzano, per il brillante risultato ottenuto come studio più accreditato dell'anno, motivo di orgoglio arpinate, dell’intera provincia, oltre che del centro sud d’Italia. Un premio riconosciuto per l’ottimo lavoro svolto attraverso competenza e professionalità, ma anche investimento di aggiornamenti, moderne tecnologie e innovazione. Ad maiora!”.

Lo Studio Legale e Commerciale DURAZZANO è nato dalla idea condivisa dei fratelli Luisa, Marco e Valentina Durazzano che le migliori sinergie e soluzioni scaturiscano nel lavorare in team nella medesima struttura.

Lo Studio Durazzano fornisce consulenza ed assistenza alle imprese e ai privati nelle varie aree specialistiche che richiedono una qualificata competenza professionale.Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti composta di avvocati, commercialisti e collaboratori specializzati. La stretta sinergia familiare ed una consolidata rete di qualificate collaborazioni interne ed esterne allo studio ha consentito di far decollare un progetto manageriale costruito sui valori della fiducia e del rispetto verso i soggetti con cui lo studio opera quotidianamente. Tutti i professionisti del team interagiscono tra di loro nelle diverse aree di attività, proponendosi di soddisfare i clienti, ascoltandone le esigenze, segnalando i rischi e le problematiche connesse, indicando le possibili alternative, individuando la soluzione più adatta al caso concreto.

Oggi lo Studio Legale Durazzano grazie all'esperienza decennale, alla determinazione e preparazione di tutto lo staff, nonché all'utilizzo delle più moderne tecnologie, offre soluzioni pratiche ed efficienti ai propri Clienti garantendo loro un rapporto di stretta fiducia, immediatezza delle prestazioni, chiarezza e riservatezza secondo lo stile che caratterizza l'attività professionale dei titolari dello studio e dei loro collaboratori. Obiettivo dello Studio è quello di fornire, con la massima disponibilità e professionalità, un'assistenza qualificata e personalizzata nella stretta osservanza dei canoni deontologici e nel rispetto della dignità della professione forense e della revisione contabile.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere comunale Arpino

Consigliere provinciale presidente gruppo FI

Commissario straordinario XV Comunità Montana Valle del Liri