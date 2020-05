News e Comunicati Stampa

Su iniziativa del Coordinatore provinciale di Forza Italia Rieti, Sandro Grassi, nei giorni scorsi si è proceduto ad una rimodulazione di alcune cariche comunali e provinciali, con l’ingresso di nuove figure che andranno ad affiancare altre già impegnate, nell’ottica di un rilancio del partito sul territorio e sulla scia del buon lavoro svolto finora. Le nuove nomine saranno a breve all’attenzione del coordinatore regionale del partito, Sen. Claudio Fazzone.

A tal riguardo giunge il plauso del vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini che si congratula con il coordinatore provinciale Rieti, Sandro Grassi e il coordinatore cittadino uscente e consigliere provinciale Fabio Nobili per la ristrutturazione e l’eccellente lavoro svolto nel partito: “Le mie congratulazioni al coordinatore provinciale di FI Rieti, Sandro Grassi e al coordinatore cittadino uscente e consigliere provinciale Fabio Nobili per l’eccellente lavoro svolto a sostegno del partito, allo scopo di rilanciarlo e rafforzarlo sul territorio in viste delle nuove sfide che abbiamo di fronte. Complimenti a tutti i nuovi entrati nel direttivo, certo che contribuiranno fattivamente alla crescita e al rilancio del partito.”

Per quanto riguarda l’assetto del partito sulla Città di Rieti è stato nominato nuovo coordinatore il giovane consigliere comunale Simone Labonia. Per quanto riguarda, invece, le nuove nomine a livello provinciale, a guidare il settore cultura è stata chiamata Paola Trambusti, assessore del Comune di Fara Sabina. Nuovo responsabilità del settore giustizia sarà Giovanna Palomba mentre al settore sanità provinciale ci sarà Emiliana Guadagnoli. Lidia Nobili sarà la responsabile del dipartimento “Senior” mentre Alberta Paris guiderà il dipartimento “Azzurro Donna”. Elisa Masotti sarà la nuova responsabile di scuola, innovazione e comunicazione. Entra nel direttivo provinciale anche Fabio Lattanzi. Infine, è stato indicato di concerto con Tony La Torre, quale nuovo dirigente dei giovani di Forza Italia Emanuele Coronetta, consigliere comunale di Castel Sant’Angelo. In entrata anche Paolo Teodori, membro direttivo consiglio Castel di Tora.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale Forza Italia