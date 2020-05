News e Comunicati Stampa

Secondo fonti attendibili, il Movimento Nazionale Più Italia, capitanato dal leader Fabrizio Pignalberi, che esprime consiglieri regionali in Calabria ed Emilia Romagna e vanta esponenti politici in varie regioni come in Piemonte ed in Sicilia, sarebbe in procinto di concludere un’importante trattativa con il vice coordinatore regionale degli azzurri, nonché consigliere provinciale, Gianluca Quadrini. Rammentiamo che, dallo scorso maggio, il Movimento Più Italia è federato con il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

Alla base di tale accordo con gli azzurri, potrebbe esserci la condivisione di progetti concreti e comuni ad entrambi i partiti, necessari a far ripartire l’economia della nostra Nazione. La trattativa, però, potrebbe essere stata anche la conseguenza dei dissapori e contrasti insorti con i vertici provinciali di Fratelli D’Italia di Frosinone, rimasti irrisolti, ormai da tempo, nonostante l’evidenza della gravità delle condotte diffamatorie, perpetrate ripetutamente dal circolo di Fratelli d’Italia, di un piccolo comune della provincia di Frosinone, nei confronti del Presidente Nazionale di Più Italia, Fabrizio Pignalberi. Infatti, la mancata adozione di una chiara e netta presa di posizione, nonché di provvedimenti opportuni, da parte dei provinciali di Fratelli D’Italia di Frosinone, nei confronti di chi si è limitato semplicemente a criticare l’operato degli altri, senza apportare alcun risultato concreto allo stesso partito di Giorgia Meloni, si colloca in una prospettiva assai distante dal modo in cui il leader Pignalberi intende far politica che, per quest’ultimo significa passione, impegno, rispetto per chi si è sempre prodigato a far crescere il partito e soprattutto essere a servizio della gente. Nessuna conferma ufficiale e smentita circa la conclusione di un tale accordo è arrivata dal Presidente Nazionale del Movimento Più Italia, Pignalberi Fabrizio e dal leader degli azzurri, Gianluca Quadrini.

