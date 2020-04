News e Comunicati Stampa

La Caserma dei Carabinieri di Arce colorata con il nostro Tricolore. L' idea già messa in atto da altre caserme della provincia è stata adottata anche dalla stazione dei CC di Arce, con il comandante di compagnia, Cap. Tamara Nicolai, il maresciallo maggiore Evangelista Gaetano, che dirige la stazione e il vice Maresciallo capo, Antonio Martiniello. Presenti alla cerimonia per la Xv comunità montana il commissario ing. Gianluca Quadrini, il presidente delle Guardie forestali montane Rocco Simone ed il delegato alla Protezione civile del comune di Roccadarce, maresciallo maggiore Patrizio Di Folco.

L'immagine evoca sentimenti di unità nazionale e grande forza. I colori della bandiera italiana, accesa nella serata del 1°aprile, avvolgono la caserma dei carabinieri creando un magico scenario. I cittadini di Arce sono rimasti entusiasti per la bella iniziativa che ha ottenuto grandi consensi, ed è stata messa in campo dagli uomini del Sig. Capitano Nicolai in un momento particolare come quello che si sta vivendo, trasmettendo un messaggio che vuole rimarcare la presenza attiva dei militari sul territorio. “I colori nazionali hanno surriscaldato tutti i nostri cuori. Siamo davvero emozionati” -queste le toccanti parole del comandante.- Vogliamo portare un segno di vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite da questa terribile pandemia. E soprattutto per onorare le tante professionalità che in questo momento stanno lottando per sconfiggerla. “Le Forze dell'ordine di ogni ordine e grado meritano un plauso particolare per il loro impegno, non solo per questa emergenza sanitaria, ma perché sono sempre costantemente vicini al cittadino.” ha affermato il presidente della Guardie montane, Rocco Simone.

Ufficio stampa