News e Comunicati Stampa

Farmaci destinati a curare l'artrite reumatoide sempre più difficili da trovare, da nord a sud. L'emergenza riguarda anche la provincia di Frosinone, dove si segnalano grandi difficoltà di approvvigionamento. Si tratta di farmaci che hanno dato risultati incoraggianti nella cura del Coronavirus e per questo venuti meno nelle farmacie. Le richieste arrivano da tutte le Regioni, tutti chiedono forniture ad Aifa che presiede l’Unità di crisi e smista le richieste, agevolando al massimo (burocrazia e procedure zero, anche per le importazioni) le consegne.



"Eventuali richieste legate all'emergenza Covid non possono impattare assolutamente sulla continuità terapeutica dei pazienti affetti da artrite reumatoide. Pazienti, malati cronici, non devono essere lasciati indietro poiché hanno diritto a una continuità terapeutica, per evitare una regressione della malattia.È necessario che Governo e ministro della Salute on.Speranza si attivino di concerto con l'Aifa per mettere a punto soluzioni eccezionali ed emergenziali per tali farmaci".È l'appello di Gianluca Quadrini consigliere provinciale presidente del gruppo FI e commissario della XV Comunità Montana.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale presidente del gruppo FI

Commissario della XV Comunità Montana.