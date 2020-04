News e Comunicati Stampa

“In questa fase drammatica per l’economia, oltre che per la salute di tutti, è necessario che Governo e Ministro dell’Economia valutino anche misure e norme sulle difficoltà di pagare canoni di affitto. Questo per evitare che la situazione abbia un impatto anche sui proprietari, che devono magari pagare le imposte su una rata di affitto che non possono riscuotere. Occorre celermente predisporre un piano di emergenza che fornisca la liquidità attraverso l’attivazione di strumenti aggiuntivi concreti.” E’ quanto afferma il consigliere provinciale presidente del gruppo di Forza Italia in provincia, nonché commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri Gianluca Quadrini.



“In questo modo si potrà andare incontro a tutte quei negozi che si trovano in difficoltà poiché hanno dovuto abbassare le serrande forzatamente, dovendo comunque continuare a pagare l’affitto. Nonché dare una boccata d'ossigeno al mondo del commercio, che sta soffrendo come il resto dell'economia un calo di affari a seguito dell'emergenza Coronavirus. Confidiamo quindi che, fra le misure previste, vi siano quelle necessarie per fronteggiare la mancata riscossione dei canoni di locazione da parte dei locatari di locali commerciali.”

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini Presidente del gruppo di Forza Italia in provincia

Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri