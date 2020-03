News e Comunicati Stampa

"In questo momento particolare della nostra vita, siamo consapevoli che il tempo ci sfugge di mano giornalmente. Dobbiamo approfittare del momento di quarantena per cercare di recuperare il tempo che non abbiamo dedicato ai nostri cari, in primis ai nostri figli.Mi fa riflettere molto la lettera della Preside della scuola di Sora prof.Rosella Puzzuoli che sa ben richiamare quali siano i valori della famiglia e del coinvolgere i figli ora piรน che mai costretti come noi a rimanere in casa. Certo, importante sono le lezioni da svolgere per non rimanere indietro, ma tutto sommato si puรฒ recuperare. Ciรฒ che non si recupera sono i momenti di saggezza e di amore che noi genitori possiamo donare in questo momento ai nostri figli supportandoli emotivamente e scolasticamente."-questo il monito di Gianluca Quadrini, consigliere provinciale e commissario della XV Comunitร Montana Valle del Liri.

